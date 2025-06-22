Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець

Також внаслідок атаки постраждали три людини

У ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

фото: Вадим Філашкін/Telegram

«Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день. Закликаю всіх: евакуюйтесь із Донеччини до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких!», – написав Філашкін.

фото: Вадим Філашкін/Telegram

Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Зазначається, що внаслідок удару по багатоповерховому будинку, ймовірно, є постраждалі. Одна людина, попередньо, знаходиться під завалами, триває рятувальна операція.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.