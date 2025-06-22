Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець
Також внаслідок атаки постраждали три людини
У ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.
«Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день. Закликаю всіх: евакуюйтесь із Донеччини до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких!», – написав Філашкін.
Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.
Зазначається, що внаслідок удару по багатоповерховому будинку, ймовірно, є постраждалі. Одна людина, попередньо, знаходиться під завалами, триває рятувальна операція.
Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.
За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
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