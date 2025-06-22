Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець
Окупанти вдарили по Слов'янську
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Також внаслідок атаки постраждали три людини

У ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець фото 1
фото: Вадим Філашкін/Telegram

«Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день. Закликаю всіх: евакуюйтесь із Донеччини до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких!», – написав Філашкін.

Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець фото 2
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Зазначається, що внаслідок удару по багатоповерховому будинку, ймовірно, є постраждалі. Одна людина, попередньо, знаходиться під завалами, триває рятувальна операція.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Теги: окупанти смерть Слов’янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
27 травня, 08:26
У місті Серпухов на честь ліквідованого окупанта буде створений мурал
Стало відомо про ліквідацію ЗСУ чотириразового чемпіона світу з паверліфтингу
4 червня, 12:00
1 червня 2025 року окупант Метляков був ліквідований захисниками України
ЗСУ ліквідували окупанта та дитячого хокейного тренера
6 червня, 12:37
Поліція встановила, що жінка не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах, а з дитиною проживала сама в орендованій квартирі
На Прикарпатті поліція підозрює матір у жорстокому вбивстві трирічної доньки
9 червня, 23:39
Триває 1199-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 6 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 червня, 08:00
Зруйнований під'зд будинку у Києві внаслідок атаки 17 червня
США відреагували на обстріл Києва та смерть свого громадянина
17 червня, 22:58
Це перший випадок у цій бригаді, коли саме дрон змусив окупанта здатися
FPV-дрон вперше змусив російського окупанта здатися (відео)
20 червня, 02:32
Коли в Україну прийшла велика війна, Артем став до лав захисників, боронив схід України від російської навали
«Воїн світла». На війні загинув титулований український спортсмен
13 червня, 15:54
Юсупов дебютував на професійному рингу у 2020 році
У Німеччині невідомий зарізав непереможного чеченського боксера
15 червня, 19:00

Події в Україні

Біля окупованого Токмака палає ешелон з російським пальним
Біля окупованого Токмака палає ешелон з російським пальним
Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець
Росія атакувала Слов'янськ: загинув 17-річний хлопець
Росія вдарила по багатоповерхівці у Краматорську
Росія вдарила по багатоповерхівці у Краматорську
Росія атакувала Суми: пошкоджено приватні будинки
Росія атакувала Суми: пошкоджено приватні будинки
Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 червня 2025. Зведення Генштабу
На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські
На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 червня: ситуація на фронті
116K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 червня 2025
31K
Путін: Україна – наша
17K
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
14K
Атака на Україну, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua