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Удар Росії по Одесі: з'явилися фото наслідків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар Росії по Одесі: з'явилися фото наслідків
Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі
фото: Геннадій Труханов/Telegram

В Одесі пошкоджено багатоповерхівки, автомобілі, корпуси закладів вищої освіти, а також об’єкти рекреації

У ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Фото наслідків ворожого обстрілу показав мер міста Геннадій Труханов, повідомляє «Главком».

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

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Наслідки удару по Одесі
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Раніше ми писали, що російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

Теги: пожежа Геннадій Труханов Одеса

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