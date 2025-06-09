На Прикарпатті поліція підозрює матір у жорстокому вбивстві трирічної доньки

Поліція встановила, що жінка не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах, а з дитиною проживала сама в орендованій квартирі

Поліція Прикарпаття розслідує вбивство малолітньої дитини

На Прикарпатті поліція затримала 32-річну жінку, яка підозрюється у вбивстві своєї трирічної доньки. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає «Главком».

Повідомляється, що 7 червня до поліції звернулась жінка, яка повідомила про дитячі крики з сусідньої квартири, тоді ж на місце події негайно прибули правоохоронці. Як стало відомо, двері квартири поліції не відчиняли.

Тоді поліціянти звернулись до власника оселі, який надав доступ до квартири. Вже в помешканні правоохоронці виявили тіло дівчинки 2021 року народження, де також перебувала матір дитини.

Під час спілкування з поліцією, жінка не надала жодних пояснень про смерть дитини. Правоохоронці вилучили докази, що вказують на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства.

Поліція встановила, що жінка не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах, а з дитиною проживала сама в орендованій квартирі.

«Наразі призначено низку експертиз. Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав щодо підозрюваної запобіжний захід – тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Болгарії у Вакарелі українка вбила п'ятирічну доньку та 11-річного сина. Тіла двох дітей знайшов їх батько.

Повідомляється, що двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. У вбивстві зізналася мати, яка після злочину намагалася покінчити життя самогубством.

До слова, поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини. Подія трапилась у ніч проти 3 травня.

Вже зранку 3 травня 43-річна жінка звернулась до поліції та повідомила про смерть дев’ятимісячної донечки. Водночас зазначивши, що дитина померла несподівано.

Правоохоронці розпочали перевірку та під час слідчих дій з'ясувалось, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.