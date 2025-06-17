США відреагували на обстріл Києва та смерть свого громадянина

Після повернення Дональда Трампа до влади Вашингтон утримується від жорсткої риторики на адресу Росії

У США рішуче засудили нічний ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинули 14 осіб, серед них – громадянин Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак останнього часу. Серед жертв – мешканці зруйнованих будинків, дитина та іноземець. Ще 117 людей отримали поранення. Як підтвердили у Вашингтоні, серед загиблих – громадянин США, який перебував у районі, що опинився під обстрілом.

«Ми поінформовані про атаку на Київ минулої ночі, яка спричинила численні жертви, включно з трагічною загибеллю громадянина Сполучених Штатів. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо глибокі співчуття постраждалим і родинам загиблих», – заявила прессекретарка Державного департаменту Теммі Брюс.

Зауважимо, що після повернення Дональда Трампа до влади Вашингтон загалом утримується від жорсткої риторики на адресу Росії.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.