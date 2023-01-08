Росія хоче нав'язати Україні «корейський варіант» врегулювання війни – Данілов

РФ прагне нав'язати Україні сценарій заморозки своєї повномасштабної військової агресії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація збирається запропонувати Україні так званий «корейський варіант» врегулювання війни. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що українській стороні зараз пропонують «корейський варіант» – так звану умовну «38 паралель», за якою раніше відбувся поділ Південної Кореї та КНДР.

«Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз вигадуватимуть все, що завгодно. Точно знаю, що один із варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це «38 паралель», – сказав Данілов.

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Проте, за його словами, у Південній Кореї, де і було застосовано цей варіант, вважають таке рішення великою помилкою.

«Нещодавно спілкуючись з представниками Кореї, я звернув увагу… Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження. Сьогодні мають проблеми», – наголосив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак «ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я».

Секретар РНБО також додав, що є багато маркерів, які свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому 2023 року.

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«Дуже багато маркерів, з яких ми можемо зробити висновок, що ми входимо в певну фазу активізації», – резюмував Данілов.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав чотири етапи, як світ змінював своє ставлення до української війни за незалежність.