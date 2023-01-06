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Як світ повірив в Україну. Данілов розповів про чотири дивовижні етапи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як світ повірив в Україну. Данілов розповів про чотири дивовижні етапи
фото з відкритих джерел

Віра в Україну розпочалася з партизанськього руху у січні 2022

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав чотири етапи, як світ змінював своє ставлення до української війни за незалежність. 

«Повірити в Україну. Як світ змінював своє ставлення до української війни за незалежність – від партизанського руху до перемоги», – йдеться в повідомленні.

  1. Січень 2022 року. Партизанська війна: NLAW, Stinger, Javelin.
  2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна: Himars, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ Caesar, самохідна гаубиця AHS Krab;
  3. 2023 рік. Наступальна війна:
    БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного;
  4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.

«P.S. Ракетна і дронова програма України», – додав Данілов.

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Теги: росія окупанти війна Україна Олексій Данілов

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