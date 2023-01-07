Новий наступ росіян: генерал пояснив, як ЗСУ захищатимуть Київ

Росія може розпочати нові спроби захопити Київ у найближчі місяці

Безпосередньої загрози нового наступу Росії на Київ наразі немає, хоча від намірів захопити українську столицю у Кремлі досі не відмовилися. Втім у найближчі місяці ворог може повернутися до ідеї повторного «походу» на Київ, тож українські Сили оборони роблять усе, аби завадити реалізації цих планів. Довкола української столиці споруджено кілька рубежів оборони загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Про це в інтерв'ю «Суспільному» розповів командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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За словами Павлюка, наразі безпосередньої загрози початку нового російського наступу на Київ немає: українські військові не спостерігають накопичення відповідних сил та засобів збройними силами РФ.

«На території, що є кордоном між Україною і Білоруссю, є певні угрупування. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх. Все, що зараз робиться – стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід. Також йде окупація Білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, скоріше за все, на довготривалий час. І майбутнього Білорусі, як самостійної країни не буде», – зазначив Павлюк.

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Водночас він не виключає, що Росія може розпочати нові спроби захопити Київ у найближчі місяці.

«Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз Росією відновлюються на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них», – зауважив генерал-лейтенант.

Від намірів захопити Київ Росія зовсім не відмовилася. У Кремлі сподіваються, що це дозволило би РФ виграти війну.

«Найбільш привабливий спосіб закінчення війни для Росії – взяття столиці та поставлення свого маріонеткового уряду. Ми робимо все можливе, аби не допустити такий сценарій. Вони мають розуміти, що ми готові зустріти їх і зупинити на кордонах. Головнокомандувачем це питання піднято, щоб було розуміння суспільства, що можливий будь-який розвиток ситуації. Але ЗСУ роблять все, щоб не допустити його», – зазначив командувач Сил оборони Києва.

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Українські воїни пильно стежать за усіма кроками агресора - і готуються до відбиття можливого наступу.

«Ми постійно відстежуємо рух російської армії з полігонів. Думаю, у нас буде час попередити населення про можливий розвиток подій. Також ми створили угрупування на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київщина підготовилась до можливого наступу. Навколо Києва існує декілька рубежів оборони загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Там на основі професійних позицій, довготривалих споруд створена потужна система оборони. Весь кордон з Білоруссю – це суцільні завали, мінні поля. Щоб їх пройти треба великі зусилля», – наголосив Павлюк.

Він зауважив, що наразі для оборони української столиці вистачає і людей, і засобів. Підрозділи, що захищають столицю, мають ротації і постійно тренуються. А також посилюють свої переваги у випадку можливого наступу російських військ: знання місцевості та її підготовку.

Водночас не виключено, що згодом може виникнути потреба у донаборі у підрозділи Тероборони.

«Усе залежить від подальших дій агресора. Якщо у них буде чергова мобілізація, то і ми будемо вимушені добирати особовий склад. Поки ті заходи, які запланували на створення бригад, мають бути достатні для відповідних дій», – наголосив Павлюк.

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Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.