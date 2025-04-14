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Тактика Росії призведе до уповільнення її просування на фронті – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Тактика Росії призведе до уповільнення її просування на фронті – ISW
У РФ ігнорують той факт, що російські сили стикаються з нестачею матеріальних засобів, необхідних для наступальних операцій
фото з відкритих джерел

Російське військове командування намагається представити високі втрати в живій силі та техніці як необхідні, неправдиво зображуючи бойові дії

Тактика Росії у війні проти України призведе до погіршення людських і матеріальних ресурсів РФ та сприятиме уповільненню її просування вздовж лінії фронту. Як інформує «Главком» таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наводять скарги російських військових блогерів на те, що військове командування використовує тактику «тисячі порізів» проти України на шкоду російським військам.

Зокрема, один із російських блогерів заявляв, що російське військове командування намагається представити високі втрати в живій силі та техніці як необхідні, неправдиво зображуючи попередні бойові дії як докази скоординованого «перемелювання» Росією української оборони. При цьому в РФ ігнорують той факт, що російські сили стикаються з нестачею матеріальних засобів, необхідних для наступальних операцій.

«Російські командири на передовій перебувають під значним тиском з боку свого начальства, яке вимагає проводити більше піхотних штурмів, вони не мають достатньо часу, щоб спланувати нові маршрути штурму, деякі командири на передовій віддають накази про штурм просто для того, щоб мати можливість доповісти про щось своєму начальству», – йдеться у звіті.

За прогнозами аналітиків, ці жахливі атаки, ймовірно, настільки суттєво зменшать наявну російську живу силу та техніку, що російським військам доведеться знизити темп наступу на менш пріоритетних ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія повернулась до звичної тактики ударів по Україні, водночас відмовившись від перемир’я. За даними українських джерел і видання Bild, російські війська дедалі частіше запускають дрони «шахед» у щільних групах по 10–15 одиниць, аби проривати українську ППО.

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Теги: окупанти війна ЗСУ росія ISW

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