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Військово-морські сили оцінили ймовірність захоплення Росією Одеси

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Військово-морські сили оцінили ймовірність захоплення Росією Одеси
Плетенчук: Якщо повертатися до сухопутної складової, то по дорозі до Одеси щонайменше три серйозні водні перешкоди
фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Речник пояснив, що наразі окупанти не можуть підійти до узбережжя Одещини ближче, ніж на 100 морських миль

Російська висадка десанту на узбережжя Одеси чи Одеської області наразі була б самогубною, адже без успіхів на суходолі проведення такої морської операції є безперспективним. Про це заявив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, коментуючи ймовірність десантної операції з боку РФ після заяви президента Володимира Зеленського про плани Москви захопити Одесу. Про це інформує «Главком».

Плетенчук нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російські війська вже намагалися здійснити подібну висадку, маючи тоді значно більші ресурси. Однак спроба провалилася через низку факторів, зокрема через відсутність комплексного підходу до проведення такої операції.

«Одна з причин – відсутність відповідного успіху суходолом. Тому що такі військові заходи, як правило, не є самостійним видом операцій, враховуючи те, що це – найскладніший вид морських операцій, в принципі. Тому висаджувати зараз десант – це суїцид...», – наголосив Плетенчук.

Речник пояснив, що наразі окупанти не можуть підійти до узбережжя Одещини ближче, ніж на 100 морських миль: «Якщо повертатися до сухопутної складової, то по дорозі до Одеси щонайменше три серйозні водні перешкоди. Хоча вчора Медведєв заявляв, що вони там готуються на цей вектор так само спрямувати свої зусилля з Дніпропетровської області, але…».

Нагадаємо, Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

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Теги: росія Одеса війна ВМС

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