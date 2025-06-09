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«Всюди тактика одна». Зеленський розповів про стратегію окупантів на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Всюди тактика одна». Зеленський розповів про стратегію окупантів на фронті
Як зазначив український лідер, найскладніша ситуація на Покровському напрямку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, рівень втрат росіян та активність Сил оборони стримують ворожий наступ

Російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«І хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування», – каже він.

За словами президента, найбільш жорстко та інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, також у районах курської операції й прикордонні Сумської області.

Як відомо, російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Окупанти впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Костянтинівка є основною початковою ціллю.

Раніше росіяни заявили про просування до західного кордону Донецької області та наступ на Дніпропетровську область. У зведенні Міноборони Російської Федерації з'явилось повідомлення, що «підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ «Центр» вийшли на західний кордон «Донецької Народної Республіки» й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області». Тим часом Сили оборони Півдня України відповіли, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено.

До слова, заступник глави Офісу президента Павло Паліса каже, що Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону. У 2026-му Кремль збирається захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати нашу країну від Чорного моря. Дані української розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: окупанти Володимир Зеленський наступ

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