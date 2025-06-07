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У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи: з-під завалів дістали тіло дівчини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи: з-під завалів дістали тіло дівчини
З-під завалів зруйнованого будинку дістали дівчину
фото: ДСНС

Загалом у Луцьку постраждало 30 людей, загинули двоє

У Луцьку кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня зросла до двох людей. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Вранці, 7 червня, з-під завалів зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку дістали тіло дівчини. Вчора було деблоковано тіло чоловіка. Загалом постраждало 30 людей.

Евакуйовано 5 людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.

У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи: з-під завалів дістали тіло дівчини фото 1
фото: ДСНС

Міський голова Луцька Ігор Поліщук написав:

«Лише сьогодні о 4.15 ранку рятувальниками під час розбору завалів було виявлено тіло другої жертви вчорашньої російської атаки - дівчини 2001 року народження. Росія обірвала життя молодої пари, у якої було стільки планів та все попереду. Вічна памʼять вам, Микола та Іванна. Щирі співчуття рідним та близьким. Оголошую сьогодні в нашій громаді День жалоби за загиблими».

У Луцьку завершено пошуково-рятувальні роботи: з-під завалів дістали тіло дівчини фото 2
фото: ДСНС

«Главком» раніше розповідав, що внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Відомо, що молода пара, Микола та Іванна, жила на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Микола та Іванна планували незабаром одружитися.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок ворожої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. У багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Теги: росія ДСНС смерть Луцьк

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