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Росія планує провокації на півдні України – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія планує провокації на півдні України – розвідка
РФ готує спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій
фото ілюстративне

Окупанти посилюють боєздатність своїх підрозділів, зганяючи чоловіків із захоплених територій України

Російські терористи мають намір підготувати диверсійні групи для проведення атак та провокацій на півдні України у 2024 році. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

«...серед намірів росіян на 2024 рік – підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, розвідка наголошує, що у Росії швидко закінчуються лейтенанти, тому Москва прискорює вишкіл молодших офіцерів і масштабувати його. За даними ГУР, тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав офіцерське звання, відразу відправляють на фронт.

Також росіяни посилюють боєздатність своїх штурмових підрозділів, зганяючи чоловіків з окупованих територій України.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Теги: розвідка війна окупанти Україна

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