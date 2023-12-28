Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: скільки дронів знищено

РФ двома хвилями атакувала Україну дронами

У ніч на 28 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 грудня.

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Так, пізно ввечері 27 грудня окупанти застосували п’ять БпЛА типу Shahed-136/131. Наші оборонці знищили чотири ударні дрони.

Поточної доби загарбники завдали чергового авіаційного удару трьома дронами типу Shahed-136/131. Усі ворожі дрони знищено.

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Загалом за добу ворог завдав ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Новомихайлівка, Золота Нива Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Дудчани та Новоберислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів.

Міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українських безпілотники.