Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен

Білорусь для росіян – це додатковий чинник, як приховати інформацію стосовно депортованих українських дітей

Росіяни складають списки дітей з тимчасово окупованих територій України, яких планують вивозити до РФ через Білорусь. Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Ми фіксуємо нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі. За моєю інформацією, вони постійно складають нові списки дітей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій і Луганській областях, які будуть через територію Білорусі вивезені до РФ», – розповів він.

Омбудсман вважає, що у такий спосіб росіяни можуть намагатися максимально закрити інформацію про те, що українські діти перебувають на території РФ.

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Лубінець висловив думку, що Білорусь для росіян – це додатковий чинник, як приховати інформацію стосовно депортованих українських дітей.

«Тобто встановлення факту депортації та верифікація дитини – це кропітка робота. Нам треба встановити, хто взяв дітей, звідки, як він їх привіз на територію РФ. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно», – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, скільки загалом українських дітей перебувають на території Білорусі, омбудсмен зауважив, що їх можуть бути тисячі.

«Але, на мою думку, вони там перебувають тимчасово. Тобто це проміжний пункт у логістиці перед транспортуванням до РФ», – сказав Лубінець.

Омбудсмен заявив, що повернення українських дітей на батьківщину має відбуватися у масштабах сотень і тисяч, і українська влада працює над тим, щоб повертати їх додому.