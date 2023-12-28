Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
На території Білорусі можуть перебувати тисячі депортованих окупантами українських дітей
фото з відкритих джерел

Білорусь для росіян – це додатковий чинник, як приховати інформацію стосовно депортованих українських дітей

Росіяни складають списки дітей з тимчасово окупованих територій України, яких планують вивозити до РФ через Білорусь. Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ми фіксуємо нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі. За моєю інформацією, вони постійно складають нові списки дітей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій і Луганській областях, які будуть через територію Білорусі вивезені до РФ», – розповів він.

Омбудсман вважає, що у такий спосіб росіяни можуть намагатися максимально закрити інформацію про те, що українські діти перебувають на території РФ.

Лубінець висловив думку, що Білорусь для росіян – це додатковий чинник, як приховати інформацію стосовно депортованих українських дітей.

«Тобто встановлення факту депортації та верифікація дитини – це кропітка робота. Нам треба встановити, хто взяв дітей, звідки, як він їх привіз на територію РФ. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно», – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, скільки загалом українських дітей перебувають на території Білорусі, омбудсмен зауважив, що їх можуть бути тисячі.

«Але, на мою думку, вони там перебувають тимчасово. Тобто це проміжний пункт у логістиці перед транспортуванням до РФ», – сказав Лубінець.

Омбудсмен заявив, що повернення українських дітей на батьківщину має відбуватися у масштабах сотень і тисяч, і українська влада працює над тим, щоб повертати їх додому.

Теги: Білорусь росія депортація Україна діти окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

58 дітей, які нині перебувають у Ізюмській громаді, зібралися у підвальному приміщенні, де облаштоване укриття
До дітей зруйнованого росіянами Ізюма прийшло Різдво. Фото свята в укритті
24 грудня, 15:39
Глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій
Червоний Хрест вигнав зі свого складу білоруську організацію
1 грудня, 22:05
Дітей не пустили в укриття школи №40 у Святошинському районі столиці
Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину
15 грудня, 10:29
Науковці проаналізували понад два десятки досліджень, опублікованих між 2000 і 2022 роками, які стосувалися розуміння прочитаного
Вчені пояснили, який формат читання краще сприймають діти
15 грудня, 16:40
Дітей вивозили з України через окуповані території до Росії, а потім далі до Білорусі
До депортації українських дітей Росія залучила мотоциклетні банди – посол США
3 грудня, 23:26
Олексій та Аліна Мовчани 9 місяців боролися за життя сина
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
17 грудня, 12:33
Подружжя Зеленських з дітьми
Зеленська поділилася планами родини на Різдво
13 грудня, 12:30
У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук
Під Ізюмом у руках підлітка здетонувала вибухівка
15 грудня, 19:14
Емпайр-Стейт-Білдінг підсвічена в кольори прапора України
Головні споруди Нью-Йорка засяяли кольорами українського прапора: деталі акції (фото)
20 грудня, 18:41

Кримінал

Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
СБУ назвала кількість танків, яку знищила за рік (відео)
СБУ назвала кількість танків, яку знищила за рік (відео)
Готував у Києві удари по ЗСУ та Нацгвардії: російський агент отримав вирок
Готував у Києві удари по ЗСУ та Нацгвардії: російський агент отримав вирок
На Хмельниччині священник УПЦ МП на підпитку спричинив смертельне ДТП
На Хмельниччині священник УПЦ МП на підпитку спричинив смертельне ДТП
НАЗК зацікавилося нардепом Миколою Тищенком
НАЗК зацікавилося нардепом Миколою Тищенком
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку з дітьми
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку з дітьми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
159K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
92K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
29K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
25K
Третя стадія розпаду російської імперії
17K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо

Новини

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua