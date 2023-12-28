Вибухи в Криму: окупанти заявили про збиття дронів
Міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.
«Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територією Республіки Крим», – йдеться у повідомленні міноборони.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в Севастополі спрацювала система ППО над морем. За його словами, за попередньою інформацією, знищено один БПЛА.
Водночас місцеві пабліки писали про п'ять вибухів, які було чути в Севастополі.
Крім того, російські користувачі соцмереж та слідом за ними українські телеграм-канали повідомляли про кілька вибухів у районі міста Красноперекопськ на перешийку, що з'єднує Крим з материком.
Нагадаємо також, що у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.
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