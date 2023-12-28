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Вибухи в Криму: окупанти заявили про збиття дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи в Криму: окупанти заявили про збиття дронів
Жителі Севастополя повідомили про п'ять вибухів у місті
фото ілюстративне

Міністерство оборони країни-агресорки РФ оголосило, що в ніч на четвер, 28 грудня, над Кримом було нібито збито два українські безпілотники.

«Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територією Республіки Крим», – йдеться у повідомленні міноборони.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму ввечері 27 грудня пролунала серія потужних вибухів.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в Севастополі спрацювала система ППО над морем. За його словами, за попередньою інформацією, знищено один БПЛА. 

Водночас місцеві пабліки писали про п'ять вибухів, які було чути в Севастополі.

Крім того, російські користувачі соцмереж та слідом за ними українські телеграм-канали повідомляли про кілька вибухів у районі міста Красноперекопськ на перешийку, що з'єднує Крим з материком.

Нагадаємо також, що у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

Теги: Крим вибух окупанти безпілотник

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