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Росія почала застосовувати дрони, які самі знаходять цілі – Флеш

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія почала застосовувати дрони, які самі знаходять цілі – Флеш
Флеш розповів про нову небезпеку для ЗСУ
фото: glavcom.ua

На Запорізькому напрямку вже щодня фіксують десятки таких безпілотників

Російські військові вже застосовують безпілотники, які можуть самостійно орієнтуватися на місцевості та знаходити цілі для атаки. Такі апарати становлять додаткову загрозу для українських військових, адже їх складніше виявляти й перехоплювати.
Про це на брифінгу заявив радник президента з оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами експерта, Росія активно розвиває технології автономного керування безпілотниками. Йдеться про системи, які здатні аналізувати зображення місцевості, визначати маршрут польоту та знаходити потенційні об'єкти для ураження.

Головна особливість таких апаратів полягає в можливості виконувати окремі завдання без постійного зв'язку з оператором. Зокрема, безпілотник може використовувати візуальні орієнтири для навігації та самостійно визначати напрямок руху.

Бескрестнов наголосив, що ці технології вже застосовують у реальних бойових умовах. Особливо активно використання таких безпілотників фіксують на Запорізькому напрямку.

«Це вже працює. Ми фіксуємо такі випадки на Запорізькому напрямку: щодня літають і атакують десятки таких «Молній», – сказав Бескрестнов.

За словами радника президента, автономні системи дозволяють російським дронам виконувати завдання навіть за умов обмеженого зовнішнього керування. Це створює додаткові труднощі для українських військових, які протидіють безпілотним апаратам.

Окремо Флеш навів приклад атаки на українську портову інфраструктуру. За його словами, російський безпілотник, запущений із тимчасово окупованого Криму, зміг знайти визначений об'єкт і завдати по ньому удару.

Цей випадок, за оцінкою експерта, продемонстрував можливості автономної навігації, яку Росія поступово впроваджує у свої ударні безпілотники. Бескрестнов пояснив, що такі апарати можуть діяти за заздалегідь визначеними алгоритмами пошуку цілей.

Наприклад, безпілотник здатний рухатися вздовж автомобільної дороги, аналізувати об'єкти, які потрапляють у поле зору його камери, та визначати серед них потенційні військові цілі.

Йдеться, зокрема, про вантажні автомобілі, паливозаправники та іншу військову техніку. Після виявлення об'єкта, який відповідає заданим параметрам, дрон може перейти до атаки без постійного втручання оператора.

Особливе занепокоєння радника президента викликає перспектива масового застосування таких технологій. За його словами, у майбутньому російські війська можуть запускати великі групи автономних безпілотників, які самостійно шукатимуть цілі в заданих районах.

Такий сценарій створить додаткове навантаження на українські засоби протиповітряної оборони та системи протидії безпілотникам.

Бескрестнов наголосив, що головна небезпека полягає не лише в появі окремих автономних дронів, а й у можливості їхнього одночасного застосування у великій кількості. «Для мене це справді страшне майбутнє, тому що ми розуміємо: протидіяти таким безпілотникам буде дуже важко», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов, повідомив про зростання швидкісних характеристик російських ударних безпілотників. За його словами, під час окремих маневрів реактивні дрони типу «Герань-5» розганялися до 1000 км/год.

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Теги: Сергій Бескрестнов дрон окупанти

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