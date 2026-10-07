Масований удар по Україні: чим атакувала Росія та скільки цілей збито

Основними напрямками атаки стали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина

У ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 ворожу ціль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська застосували протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», запущені з Ростовської області РФ, а також балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 та KN-23 із Брянської та Воронезької областей. Крім того, ворог запустив 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, «Іскандер-К» і «Калібр».

Пуски здійснювалися з Вологодської та Курської областей РФ, а також із Каспійського моря.

Під час нічної атаки російські війська також застосували 130 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Серед них 46 були реактивними шахедами. Безпілотники запускали з Орла та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 161 ціль:

п'ять ракет «Іскандер-М», KN-23, С-400, «Циркон» та «Онікс»;

39 крилатих ракет Х-101, «Іскандер-К» і «Калібр»;

117 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів, зокрема 38 реактивних шахедів.

Як відпрацювала ППО під час нічної атаки інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Інформація щодо ще шести крилатих ракет уточнюється.

Повітряні сили зафіксували влучання ракет та ударних безпілотників на 18 локаціях. Ще на п'яти локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Станом на 09:00 атака тривала: у повітряному просторі України перебували до 10 безпілотників.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Ракети влучили у житлову багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва й підприємство. Станом на 08:20 було відомо про двох загиблих і сімох поранених, під завалами ще могли перебувати люди.

Цієї ж ночі Росія масовано атакувала Полтавську область ракетами та безпілотниками. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. Полтавська ОВА показала руйнування після удару.

Під атакою перебував і Київ. У Дарницькому районі столиці загинули двоє людей, а наслідки удару зафіксували, зокрема, на території гаражного кооперативу. У Подільському районі виникла пожежа та частково зруйнувалося перекриття офісно-складської будівлі.