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Радник Зеленського пояснив, як ворогу вдається прицільно влучати в опори київських мостів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Радник Зеленського пояснив, як ворогу вдається прицільно влучати в опори київських мостів
Момент удару російського дрона по мосту в Києві 2 жовтня 2026 року
фото: Reuters

Сергій (Флеш) Бескрестнов закликав шукати в Києві шпигунські ретранслятори противника, які можуть забезпечувати керування шахедами

Російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами безпосередньо перед влучанням у ціль. Таку думку висловив радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Бескрестнов припускає, що у столиці можуть працювати від одного до трьох ретрансляторів MESH-мережі противника. За його словами, вони вмикаються на короткий час і створюють канал керування шахедами, що дає змогу коригувати їхній політ.

«Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним», – наголосив радник президента.

Одним з аргументів на користь своєї версії Бескрестнов назвав керований удар по будівлі СБУ. Він звернув увагу, що в момент атаки в небі не було інших шахедів, які могли б виконувати функцію ретрансляторів.

Фахівець також проаналізував удари по київських мостах та можливість створення в ці моменти далеких MESH-каналів із території Росії. На його думку, без стабільного онлайн-керування безпосередньо до моменту атаки точно влучити в опору або ванти мосту неможливо.

Бескрестнов окремо звернув увагу на засоби протиповітряної оборони, встановлені на мостах столиці. За його словами, російські ресурси вже активно обговорюють фотографії української ППО. «Інформаційно приховати від противника «Гепард» на мосту, через який щодня проїжджають десятки тисяч людей, неможливо», – пояснив він.

На думку радника президента, наявність онлайн-керування російськими безпілотниками створює загрозу не лише для самих мостів, а й для розташованих там засобів ППО.

«Нехай я помилюся у своїй думці про ретранслятори…», – підсумував Бескрестнов.

Він також зазначив, що фахівці ретельно досліджують уламки російських безпілотників у пошуках можливих каналів зв'язку. «Інших «таємних» засобів зв’язку (LTE, «Расвет», квантовий модем інопланетян) ми не знаходимо», – написав він.

Нагадаємо, російські війська протягом останніх днів неодноразово атакували мости Києва. 1 жовтня два російські дрони влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Того ж вечора ще один удар припав на дорожнє полотно. Були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисна бетонна огорожа метрополітену.

2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Після кількох ударів переправу закрили для руху автомобілів та поїздів метро.

Вранці 3 жовтня російський безпілотник влучив уже в Північний міст Києва. Внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, рух мостом обмежили.

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Теги: Київ міст дороги інфраструктура системи ППО Сергій Бескрестнов безпілотник радник

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