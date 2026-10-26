«Житомиробленерго» втратило за два тижні більше трансформаторів, ніж за майже три роки

Російські атаки за два тижні спричинили значні втрати трансформаторного обладнання на Житомирщині

Російські війська дедалі частіше атакують не лише високовольтні, а й розподільчі електромережі

У Житомирській області за останні два тижні російські атаки знищили більше трансформаторів, ніж за весь 2022-й, 2023-й та частину 2024 року разом. Окупанти майже щодня завдають ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Житомир.info.

Як розповів голова правління АТ «Житомиробленерго» Олексій Шекета під час брифінгу 26 жовтня, російські війська почали активніше атакувати розподільчі мережі, які забезпечують електропостачання безпосередньо споживачам.

«За останні два тижні ми втратили більше трансформаторів, ніж сумарно за 2022, 2023 і частину 2024 року», – заявив Шекета.

За його словами, під ударами опиняються вже не лише високовольтні об'єкти, а й вузли меншої потужності. Частину такого обладнання вдалося заздалегідь захистити за підтримки місцевого бізнесу.

Попри масштабні пошкодження, енергетики продовжують відновлювати мережі практично безперервно. До робіт залучають додаткові служби, зокрема ДСНС та поліцію.

Шекета зазначив, що станом на час брифінгу аварійно знеструмлених споживачів в області немає. Водночас діють графіки погодинних відключень, необхідні для підтримання балансу енергосистеми.

«Я не можу вам сказати, що буде завтра, я навіть не можу сказати, що буде сьогодні ввечері. Тому що будь-який приліт на будь-яку енергетичну станцію чи на будь-яке енергетичне обладнання дуже впливає на ситуацію», – попередив керівник обленерго.

Через дефіцит електроенергії з 22 жовтня в Житомирі припинили рух трамваїв і тролейбусів. Станом на 26 жовтня електротранспорт знову вийшов на маршрути, хоча його робота створює додаткове навантаження на мережу.

Крім того, в «Житомиробленерго» пояснили скарги споживачів на невідповідність фактичних відключень оприлюдненим графікам. За словами Шекети, диспетчери можуть змінювати кількість черг навіть за 15–20 хвилин до запланованих обмежень залежно від ситуації в об'єднаній енергосистемі.

Перевірити актуальний графік за своєю адресою можна на сайті «Житомиробленерго» або в застосунку «Світлочек».

Нагадаємо, 23 жовтня «Главком» повідомляв, що російська атака залишила без електроенергії понад 900 населених пунктів Житомирщини. Окупанти вдарили по енергетичних об'єктах та житлових будинках регіону.

Також «Главком» писав про критичну ситуацію з електропостачанням на Житомирщині. Через аварійні відключення місцева влада закликала жителів зробити триденний запас води.

Раніше «Главком» розповідав про російські удари по енергетиці восьми областей України. Унаслідок обстрілів виникли нові знеструмлення, а енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.