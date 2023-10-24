Росія стягнула велику кількість бойової авіації до Феодосії – рух «Атеш» (відео)

На території аеродрому російські військові розмістили велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та дронів

Росія розмістила військову авіацію на території аеродрому «Кіровське» біля тимчасово окупованої Феодосії в Криму. Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

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«Наші агенти стежать за авіацією окупантів на території аеродрому «Кіровське»», – йдеться у повідомленні.

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Українське підпілля розповіло, що на території аеродрому російські військові розмістили велику кількість бойових літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів різних типів. Крім цього, партизани надали координати ворожого аеродрому – 45.166990,35.182927.

Партизанський рух «Атеш» додав, що його агенти на постійній основі ведуть спостереження за скупченнями військової техніки російських окупантів на території півострова Крим.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до оборони пляжів тимчасово окупованої Євпаторії від контратаки Збройних сил України. Рашисти облаштовують вогневі позиції.