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Росіяни готуються обороняти пляжі окупованої Євпаторії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни готуються обороняти пляжі окупованої Євпаторії
фото: Атеш

В Євпаторії росіяни обладнали вогневі позиції на набережній Незалежності

Російські загарбники готуються до оборони пляжів тимчасово окупованої Євпаторії від контратаки Збройних сил України. Рашисти облаштовують вогневі позиції. Про це повідомляє рух «Атеш».

За даними партизанів в Євпаторії росіяни обладнали вогневі позиції на набережній Незалежності. Агенти знайшли їх мінімум чотири.

Росіяни готуються обороняти пляжі окупованої Євпаторії фото 1
Росіяни готуються обороняти пляжі окупованої Євпаторії фото 2

«Повідомляється, що там обладнано чотири вогневі позиції. Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії розпочнеться визволення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то нехай...», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупаційна Рада міністрів Криму перестала виходити на роботу.

Також окупанти залишають місця постійного розташування в Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

Теги: Крим окупанти війна

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