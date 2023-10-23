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Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники
фото: ВРБ/Telegram

У Києві та області було оголошено повітряну тривогу через безпілотники

У ніч на 23 жовтня в Київській області працювала ППО. Київщину атакували нові російські дрони. На станції міської електрички Київ-Дніпровський сталося смертельне травмування людини. Міністр оборони Ізраїлю зробив заяву про наземну операцію в Секторі Гази. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 23 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Робота ППО в Київській області

У повітряному просторі Київської області ввечері було зафіксовано БпЛА. Сили ППО працювали по цілях. Про це повідомляла Київська ОВА.

Спершу сирени повітряної тривоги пролунали лише на Київщині. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області. У Києві тривога розпочалася через годину. 

Нові російські дрони

Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники. Фото уламків нового БПЛА користувачі поширили в Telegram-каналах.

Соцмережі почали повідомляти про незвичайні звуки, які видають нові дрони.

Користувачі зазначали, що звук безпілотника схожий на газонокосарку.

Згодом з'явилися знімки дрону. Виявилося, що двигун для цього безпілотника коштує близько 18 тис. грн на AliExpress.

На залізничній колії в Києві загинула людина

На станції міської електрички Київ-Дніпровський сталося смертельне травмування людини на колії. 

«Знову смертельне травмування людини на колії. Поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій», – повідомляє Kyiv City Express.

Для перевезення містян зі Святошина вирушав додатковий електропоїзд.

Заява міністра оборони Ізраїлю про наземну операцію в Секторі Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати три місяці, але врешті-решт ХАМАСу не буде.

«Це має бути останній маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде», – розповів міністр.

За його словами, військова авіація Ізраїлю продовжує завдавати по Сектору Газа масовані авіаудари, щоб підготувати ґрунт для входу сухопутних підрозділів.

«Перш ніж ворог зустрінеться з бронетанковими та піхотними військами, він зустрінеться з бомбами ВПС», – додав Галлант.

Ізраїль ударив по двох осередках «Хезболли» в Лівані

У ніч на 23 жовтня ізраїльські літаки завдали ударів по двох осередках руху «Хезболла» у Лівані.

Один із осередків, як стверджують ізраїльські військові, базувався поблизу ізраїльського прикордонного міста Маттат. Інший був у спірній області Ферми Шебаа. Стверджується, що ударів по них було завдано до того, як вони встигли здійснити заплановані пуски протитанкових ракет та реактивних снарядів по ізраїльській території.

Ліванське державне агентство NNA повідомляло про ізраїльський авіанальот на околиці Айтаруна, поселення на півдні Лівану, що за 13 км на північний схід від Маттата. Чи йдеться про ту саму подію, поки незрозуміло.

Про постраждалих нічого невідомо.

Теги: міністр авіація військові перевезення ворог тривога

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