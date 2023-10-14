Чи втомились українці від війни?

Ми маємо воювати до перемоги, оскільки вже заплатили велику ціну

Західні друзі постійно питають чи втомились ми від війни. І от я задумався про це. Що значить втома від війни? Мабуть втома від війни – це коли ти читаєш чи дивишся новини про якусь далеку війну, втомлюєшся і виключаєш. Наприклад, у нас в українців могла б бути втома від війни в Сирії. Але чи може бути в нас втома від нашої війни?

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І я завжди відповідаю, що у нас немає вибору втомитись. Так, нам всім це нереально набридло, але ми не можемо переключити канал, чи поїхати в інше місце. Зрештою, я зловив себе на думці, що часто чую «за...ло» все це, але не чую знаєш, я втомився піду геть, зміню сферу діяльності тощо. Бо нам немає куди йти.

Натомість я бачу не втому, а бачу звикання до війни. Щодня ми рутинно читаємо про десятки загиблих наших воїнів і мирних мешканців, чекаємо на нічний звіт ППО. Діти ходять в школи з бомбосховищами. Всі намагаються встигнути доїхати до комендантської години. На вихідні люди гуляють в парках і ресторанах. Торгові центри відновили свою роботу, кінотеатри і театри наповнюються. Спокійно, без істерики готуємося до чергової тяжкої зими, купляюючи генератори, акумулятори тощо. Військові почали йти у повноцінні відпустки, відвідуючи свої родини закордоном.

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Ми не втомлюємося, ми звикаємо. В цьому немає нічого поганого. У нас немає вибору в цій війні. Ми маємо воювати до перемоги, оскільки вже заплатили велику ціну, і поразка знецінить нашу жертву.