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«Не легковажте»: Верещук закликала росіян негайно покинути Крим

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Не легковажте»: Верещук закликала росіян негайно покинути Крим
Верещук закликала цивільних росіян уже їхати з Криму
фото з відкритих джерел

Верещук висловила впевненість, що Кримський міст рано чи пізно впаде, а сухопутний коридор РФ до Криму буде перерізано

Цивільним громадянам Російської Федерації, які зараз знаходяться у Криму під окупацією, слід негайно виїхати, бо зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться бої, не вдасться. Про це написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Вона підкреслила, що «зазвичай все неприємне трапляється раптом».

«От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом», – зазначила Верещук.

Міністерка висловила впевненість, що Кримський міст рано чи пізно впаде, а сухопутний коридор РФ до Криму буде перерізано. 

Вона підкреслила, що тисячам людей буде складно швидко залишити Крим через перекриті транспортні маршрути під час активних бойових дій.

«Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте», – додала вона.

Нагадаємо, проблеми з пальним вже відчувають не лише мешканці тимчасово окупованого Криму, а й російські загарбники на півострові. Через неможливість заправити техніку окупанти кидають її посеред дороги, наприклад, у н.п. Красногвардійське було помічено залишений без нагляду військовий транспорт. Партизани зазначають, що це грає їм на руку і дає можливість нищити ворожу техніку прямо під носом в окупантів.

Також ми писали, що російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ. За даними партизанського руху «Атеш», командування Нахімовського військового училища в Севастополі виселяє курсантів із казарм на нічний час та шукає місця по всіх хостелах та готелях.

«Главком» розповідав, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Нначальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. 

Теги: окупанти дороги Міноборони транспорт Кримський міст Ірина Верещук Кирило Буданов поранення партизани

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