Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну

Події в нашій країні могли б розвиватися зовсім за іншим сценарієм

Експрезидент наполягає, що у 2003-му він показав, як треба захищати Україну, проте цей урок не був засвоєний

Протистояння на Тузлі 2003-го певною мірою дозволяє уявити, як могли би повернутися події, якби Україна мала рішучість дати Росії відсіч у Криму в березні 2014-го. Колишній президент України Леонід Кучма у письмовому коментарі «Українській правді» поділився спогадами про ті події.

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Кучма підкреслив, що на Тузлі українці першими у світі змусили Путіна зупинитися та відступити. Але Тузла не стала уроком i моделлю для України у 2014-му.

«Я не пам'ятаю, чи відчував ще колись такий пекучий сором за країну, як навесні 2014 року, коли «зелені чоловічки» ставили на коліна наших солдатів і мовчки, без жодного пострілу брали наш Крим», – розповідає колишній президент.

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Леонід Кучма розповів, що коли подивився, що відбувається на Тузлі, в нього змінився вираз обличчя – він побачив до зубів озброєний острів і готовність людей до захисту своєї землі.

Після цього він зателефонував Путіну й кілька хвилин говорив із ним, після чого будівництво росіянами дамби зупинилось.

Колишній президент розповів про один із важливих нюансів цієї розмови – він попередив Путіна, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження по порушниках кордону. Того ж дня росіяни зупинили будівництво дамби.

«Гадаю, що якби я затримався ще хоча б на день – ми би втратили Тузлу», – згадує Кучма.

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Нагадаємо, свого часу, коли Україна утилізовувала або віддавала росіянам стратегічні ракетоносці, тодішній президент Леонід Кучма вже ж вирішив залишити на озброєнні 10 бомбардувальників Ту-22М3 та ракети до них. Проте невдовзі ці літаки також знищили після приходу до влади третього президента України Віктора Ющенка, нагадав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.