О 10:56 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу

У Дніпрі пролунали вибухи. Місто опинилося під атакою балістики. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в місті пролунала серія вибухів. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив: «Дніпро та область – до відбою залишайтесь в укриттях». Водночас місцеві пабліки повідомляють про значні стовпи диму у місті.

Напередодні Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка прямувала на Дніпро.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.