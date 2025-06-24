У Дніпрі пролунали вибухи
О 10:56 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу
У Дніпрі пролунали вибухи. Місто опинилося під атакою балістики. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в місті пролунала серія вибухів. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив: «Дніпро та область – до відбою залишайтесь в укриттях». Водночас місцеві пабліки повідомляють про значні стовпи диму у місті.
Напередодні Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка прямувала на Дніпро.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.