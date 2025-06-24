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У Дніпрі пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Дніпрі пролунали вибухи
РФ атакувала Дніпро
фото: соцмережі

О 10:56 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу

У Дніпрі пролунали вибухи. Місто опинилося під атакою балістики. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в місті пролунала серія вибухів. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив: «Дніпро та область – до відбою залишайтесь в укриттях». Водночас місцеві пабліки повідомляють про значні стовпи диму у місті.

Напередодні Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка прямувала на Дніпро.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: тривога Дніпро вибух

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