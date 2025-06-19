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Ізраїль заявив, що верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ізраїль заявив, що верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»
Міністр оборони Ізраїлю: Верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»
фото: aa.com.tr

Міністр оборони Ізраїлю: Верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї «більше не може існувати». Ця різка заява пролунала у четвер, 19 червня 2025 року, після того, як медичний центр «Сорока» на півдні Ізраїлю зазнав удару під час іранського ракетного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times Of Israel.  

Виступаючи перед журналістами в Холоні, поблизу Тель-Авіва, Ісраель Кац підкреслив, що Хаменеї «відкрито заявляє, що хоче знищення Ізраїлю – він особисто віддає наказ обстрілювати лікарні».

«Він вважає знищення держави Ізраїль метою», – додав міністр.

Кац чітко дав зрозуміти позицію Ізраїлю щодо іранського лідера: «Такій людині більше не можна дозволити існувати».

Нагадаємо, Іран знову вдарив балістичними ракетами по кількох регіонах Ізраїлю. Унаслідок удару було пошкоджено медичний центр «Сорока». 

Зазначається, що Іран випустив близько 30 балістичних ракет під час сьогоднішнього удару. Ракети влучили в лікарню в Беер-Шеві на півдні Ізраїлю, а також Холон і Рамат-Ган у центральному районі.

Також посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що Єрусалим має позбавити можливості Іран виробляти балістичні ракети. 

«Вони летять з неба і завдають неймовірної шкоди. Цю виробничу потужність також необхідно ліквідувати. Вони не можуть мати зброю, яка може знищити Ізраїль, про що вони заявляють і що хочуть зробити кожного дня», – заявив Лейтер, говорячи про балістичні ракети.

За словами дипломата, для знищення ядерного об'єкта у Фордо, який розташований глибоко під горою, «може знадобитися кілька ударів, може знадобитися щось інше або може знадобитися одна з наших несподіванок».

«У нас є кілька козирів у рукаві. Якщо нам доведеться займатися цим і переслідувати це самостійно, ми знатимемо, що робити. Ми не дозволимо Ірану мати ядерну зброю», – розповів посол.

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Теги: Ізраїль Іран війна

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