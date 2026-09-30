Прем’єр Корецький назвав ціну війну у 2026 році

Корецький наголосив, що сума $155 млрд складається з бюджетного фінансування та позабюджетної матеріально-технічної допомоги партнерів

Глава уряду: «Із цих $155 млрд нам станом на сьогодні не вистачає $27 млрд»

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький назвав загальну вартість війни у 2026 році – $155 млрд. За його словами, ця сума включає бюджетне фінансування та позабюджетну матеріально-технічну допомогу від міжнародних партнерів. Про це премʼєр повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Загальна вартість війни у 2026 році – це $155 млрд. Ця цифра не виникла зараз і не є новиною. Ще в лютому 2026 року на «Рамштайні» нашим партнерам її представило тодішнє керівництво Міністерства оборони», – пояснив глава уряду.

Корецький наголосив, що у документі «Фінансова стратегія», який уряд подав ЄС у березні 2026 року в межах діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan, також була зазначена сума $155 млрд.

«Сума $155 млрд складається з бюджетного фінансування та позабюджетної матеріально-технічної допомоги партнерів. Позабюджетна матеріально-технічна допомога – це, зокрема, ракети, техніка та інше озброєння, яке партнери передають не грошима, а конкретними одиницями. Наприклад, це ракети PAC-2 чи PAC-3 до Patriot, пускові установки, літаки і так далі», – додав прем'єр.

За словами глави уряду, із $155 млрд на сьогодні не вистачає $27 млрд. «Це дефіцит оборонних потреб на цей рік», – підкреслив він.

Зауважимо, що за два роки щоденна вартість війни для України зросла зі $140 млн у 2024 році до $190 млн у 2026-му. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з Міністерством оборони щодо пошуку коштів для покриття додаткової потреби Сил оборони у $27 млрд. Частина цих ресурсів потрібна вже зараз, зокрема для передоплати поставок, які мають надійти у першому кварталі 2027 року.

Як повідомлялося, Кабінету міністрів бракує ресурсів для покриття додаткового оборонного запиту до кінця року. Найбільшу частку потреб – $20 млрд – Україна розраховує закрити спільно з міжнародними партнерами, решту компенсувати власними резервами.

Раніше Корецький вже заявляв, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони, водночас наголошуючи на збереженні виплат пенсій і зарплат.