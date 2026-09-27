ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Європи з важкої атлетики

Окупант Гаглоєв пішов на війну добровольцем, мав позивний Штангіст

Сили оборони знищили російського окупанта Сослана Гаглоєва. Про це повідомляє «Главком».

Сослан Гаглоєв народився 20 травня 1989 року. На змаганнях представляв Владикавказ (Північна Осетія, РФ).

Гаглоєв був володарем малої бронзової медалі у ривку та загального четвертого місця Чемпіонату світу серед юніорів у 2009 році. Також він брав участь у двох чемпіонатах Європи серед юніорів – став чемпіоном у 2008 році. У 2009 році здобув бронзу та малу срібну медаль у поштовху.

У 2007 році став чемпіоном Росії серед юнаків до 18 років. Також був чемпіоном Спартакіади молоді Росії 2010 року.

У 2011 та 2012 став володарем срібла та бронзи чемпіонату Росії серед спортсменів віком до 24 років.

Пізніше Сослан Гаглоєв працював тренером із важкої атлетики петербурзького Училища олімпійського резерву № 2.

Російські пропагандисти зазначають, що Гаглоєв пішов на війну добровольцем. Він мав позивний Штангіст. Наразі пропагандисти не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Ердені Будаєва.

Ердені Будаєв народився 1 вересня 1993 року. Займався стрільбою з лука.

У 2011 році виконав норматив майстра спорту Росії. Був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія. У 2010 році Будаєв здобув золото юнацького чемпіонату Росії зі стрільби з лука (командна першість).

У вересні 2022 року Будаєв був мобілізований до окупаційної російської армії та долучився до злочинної війни РФ проти України. Мав військове звання молодший лейтенант

Будаєв був знищений захисниками України 2 березня – внаслідок атаки дронів. Прощання з ліквідованим окупантом пройде у п'ятницю, 25 вересня.