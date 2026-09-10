Трамп спрогнозував, коли Іран може припинити війну

Раніше американський президент заявляв, що не встановлює конкретних дедлайнів для завершення війни з Іраном

Дональд Трамп: Іран не зможе довго продовжувати протистояння

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує завершення війни з Іраном одразу після листопадових проміжних виборів у Сполучених Штатах. Американський лідер вважає, що Тегеран намагається затягнути конфлікт, аби вплинути на результати голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп зробив заяву 9 вересня дорогою до Далласа, де мав відбутися захід Республіканської партії, присвячений проміжним виборам. За словами президента США, Іран може продовжувати бойові дії до листопада, намагаючись завдати йому політичної шкоди напередодні голосування.

Американський лідер пов'язав перспективи завершення конфлікту також із ситуацією на енергетичному ринку. Він визнав, що істотного зниження вартості пального у США, ймовірно, не варто очікувати до завершення виборів.

«Вони відчайдушно намагаються вплинути на вибори, щоб ми отримали слабку й крихку групу людей при владі, яка залишить їх у спокої та дозволить їм отримати ядерну зброю», – сказав Трамп.

Водночас президент США висловив упевненість, що Іран наближається до межі своїх можливостей і після голосування шукатиме спосіб припинити протистояння.

«Я думаю, що вони прагнутимуть завершити конфлікт одразу після виборів», – заявив Трамп.

На його думку, припинення війни спричинить різке падіння світових цін на нафту. Президент США не уточнив, яким саме чином Іран має погодитися на завершення бойових дій, а також не навів доказів своїх оцінок щодо внутрішнього стану країни.

«Вони не можуть протриматися набагато довше», – сказав Трамп.

Ціни на нафту знову перевищили $100

Заява американського президента пролунала на тлі нового зростання вартості нафти. За даними CNN, світова еталонна ціна на сиру нафту знову перевищила позначку $100 за барель. Подорожчання відбувається на тлі загострення бойових дій, а ситуація створює додаткові ризики для проходження нафтових потоків через Ормузьку протоку.

Для американських споживачів дорожча нафта означає збільшення витрат на пальне. Це питання набуло додаткової політичної ваги напередодні проміжних виборів, оскільки ціни на бензин і дизель безпосередньо впливають на витрати домогосподарств.

Трамп неодноразово заявляв, що після завершення війни ціни на нафту мають суттєво знизитися. Цього разу він знову пов'язав завершення конфлікту з падінням вартості енергоносіїв.

Президент також намагався пояснити американцям необхідність продовження кампанії проти Ірану через загрозу створення Тегераном ядерної зброї.

«Дуже легко пояснити це американському народу: просто запитайте – чи дозволите ви Ірану отримати ядерну зброю? Відповідь буде: ні», – заявив Трамп.

Водночас із заяви Трампа випливає, що листопадове голосування він розглядає як важливу точку для подальшого розвитку конфлікту. Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада 2026 року.

Трамп уже пов'язував війну з виборами

Раніше американський президент заявляв, що не встановлює конкретних дедлайнів для завершення війни з Іраном і не збирається прискорювати події через наближення проміжних виборів. У квітні він запевняв, що рішення Вашингтона не визначаються внутрішньополітичним календарем.

У травні Трамп також говорив, що Іран помилково розраховує перечекати його каденцію та дочекатися політичних змін у США. Тоді президент наголошував, що не поспішатиме укладати угоду з Тегераном через майбутнє голосування.

Нагадаємо, 6 вересня «Главком» писав, що Іран готується до тривалої ескалації зі США, а американська розвідка оцінювала дії Тегерана як підготовку до затяжного протистояння. За даними The New York Times, іранська сторона могла розраховувати щонайменше на продовження конфлікту до проміжних виборів у США.