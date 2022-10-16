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Йдуть дуже складні бої: Росія стягнула в район Бахмута найкращі підрозділи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Йдуть дуже складні бої: Росія стягнула в район Бахмута найкращі підрозділи
Наші сили оборони тримають удар
фото з відкритих джерел

Російські війська вже кілька місяців намагаються захопити Бахмут, що в Донецькій області

Протягом останніх днів росіяни розповідають, нібито низка населених пунктів біля Бахмута вже окуповані, але це не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Череватий підтвердив, що біля Бахмута – дуже складні бойові дії. Противник зосередив там найпотужніші свої сили. Однак речник запевнив, що наші сили оборони тримають удар і не дають ворогу пройти далі.

Напередодні, 14 жовтня Череватий розповідав, що основні удари противника зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград. Окупанти посилено атакують на цьому напрямку.

У Бахмуті досі залишаються мирні жителі. ОВА наполегливо закликає до евакуації, однак є люди, які відмовляються.

Минулої доби Збройні сили України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку. 

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 жовтня
Теги: росія війна Україна Бахмут

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