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Росія застосовує новий підхід у війні з Україною – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія застосовує новий підхід у війні з Україною – британська розвідка
За даними британської розвідки у 2014-2021 роках РФ домагалася своєї мети шляхом підривної діяльності
фото: Генштаб

Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил

Починаючи з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, швидше за все, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, у 2014-2021 роках РФ домагалася своєї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

Як зазначається у зведенні, 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд. До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, йдеться у повідомленні. «Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну», – вважають у міноборони Британії.

Нагадаємо, розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Теги: росія Міноборони ворог британська розвідка 24 лютого війна

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