Росія збирається перекинути десантників на схід України: ISW розкрив деталі

В ISW не стали називати найімовірніший район для передислокації російських десантників

За словами аналітиків, перекидання десантників дасть можливість окупантам чинити сильніший тиск на українські війська, незалежно від напрямку

Військове керівництво окупантів може перекинути свої повітряно-десантні дивізії із Запорізького напрямку на схід України. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 1 травня йдеться про те, що росіяни можуть наважитися на такий крок для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій на Донбасі.

Однак, як повідомляється, аналітики поки що не знайшли підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки фронту. При цьому експерти заявили, що будь-яка передислокація повітряно-десантних дивізій РФ вимагає більш ретельного вивчення.

За словами аналітиків, перекидання десантників дасть можливість окупантам чинити сильніший тиск на українські війська, незалежно від напрямку. В ISW не стали називати найімовірніший район для передислокації російських десантників.

При цьому у звіті йдеться про те, що аналітики продовжать відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ВДВ. Якщо це станеться, то Силам оборони України стане складніше зупиняти російські наступальні операції на Донбасі найближчим часом до прибуття зброї від США.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 1 травня, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.