Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Українська армія ліквідувала понад тисячу загарбників за минулу добу
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 2 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 2 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 2 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 470 870 (+1030) осіб;
- танків ‒ 7332 (+20) од;
- бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од;
- артилерійських систем – 12044 (+20) од;
- РСЗВ – 1053 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 784 (+4) од;
- літаків – 348 (+0) од;
- гелікоптерів – 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23);
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од;
- спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)
Активність флоту окупантів станом на 2 травня:
- в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Наразі триває 799 день повномасштабного вторгнення. Протягом 1 травня на Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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