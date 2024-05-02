Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Українська армія ліквідувала понад тисячу загарбників за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 2 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

особового складу ‒ близько 470 870 (+1030) осіб;

танків ‒ 7332 (+20) од;

бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од;

артилерійських систем – 12044 (+20) од;

РСЗВ – 1053 (+0) од;

засоби ППО ‒ 784 (+4) од;

літаків – 348 (+0) од;

гелікоптерів – 325 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23);

крилаті ракети ‒ 2126 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од;

спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)

Активність флоту окупантів станом на 2 травня:

в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Наразі триває 799 день повномасштабного вторгнення. Протягом 1 травня на Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.