Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 799-й день повномасштабної війни РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія ліквідувала понад тисячу загарбників за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 2 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 470 870 (+1030) осіб;
  • танків ‒ 7332 (+20) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од;
  • артилерійських систем – 12044 (+20) од;
  • РСЗВ – 1053 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 784 (+4) од;
  • літаків – 348 (+0) од;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23);
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)
Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 2 травня:

  • в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 0 суден, з них 0 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Наразі триває 799 день повномасштабного вторгнення. Протягом 1 травня на Куп’янському та Лиманському напрямку нашими воїнами було відбито 14 атак. На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 39 атак. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Теги: армія Генштаб 2 травня втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак
Українська авіація завдала ударів по районах зосередження особового складу росіян – Генштаб
3 квiтня, 07:26
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка
Окупанти припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
8 квiтня, 19:31
Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)
Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)
11 квiтня, 05:19
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Окупанти тиснуть на Бахмутському та Новопавлівському напрямку – Генштаб
13 квiтня, 19:49
Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень на фронті
На одному з напрямків окупанти атакували понад 35 разів: дані Генштабу
14 квiтня, 07:12
Ігор Янков є спецпризначенецем, який служить в ГУР МО, та знаходиться у підрозділі, який звільняв острів Зміїний
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби
22 квiтня, 15:32
Командувач Нацгвардії нагородив військовослужбовцям НГУ
Командувач Нацгвардії вручив нагороди бійцям на Лиманському напрямку (фото)
25 квiтня, 10:28
Спільні навчання литовської та польської армій біля Сувалкського коридору
Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars
26 квiтня, 15:49
У столиці Грузії пройшов багатотисячний мітинг проти закону про «іноагентів»
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34

Події в Україні

Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч
Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч
ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід
ISW проаналізував, чи відбувається передислокація російських десантних дивізій на схід
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки і впала на випадкового перехожого
У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки і впала на випадкового перехожого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
53K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
25K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
22K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
13K
Справа Гринкевичів: чиновник Львівської ОВА зробив резонасну заяву
11K
У США розбився військовий винищувач F-16

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua