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РПЦ вимагає від попів читати молитви за так звану «СВО»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РПЦ вимагає від попів читати молитви за так звану «СВО»
РПЦ наказала священникам кожен день читати молитву «про перемогу російської зброї» у війні проти України
фото з відкритих джерел

Лист від Московської патріархії – перший офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка війни

Усім священникам Російської православної церкви надіслали лист, у якому наказали кожен день читати молитву «про перемогу російської зброї» у війні проти України, яку РФ називає «СВО». Відповідний лист від Московської патріархії датований 29 березня, повідомив Центр протидії дезінформації.

«Ми вперше бачимо офіційний документ, яким регулюється внутрішньоцерковна підтримка бойових дій. І через невиконання якого священиків позбавляють сану», ‒ зазначила журналістка Ксенія Лученко.

РПЦ вимагає від попів читати молитви за так звану «СВО» фото 1

У молитві йдеться, що на Росію напали, щоб «розділити і занапастити її єдиний народ». 

У січні цього року Єпархіальний суд Москви позбавив сану настоятеля храму Живоначальної Трійці протоієрея Олексія Умінського. Він відмовився читати провоєнну молитву, яка увійшла в літургію РПЦ за дорученням патріарха Кіріла. Церковний суд визнав, що Олексій Умінський порушив присягу, оскільки не захотів читати під час богослужінь «Молитву за святу Русь», яку вимагає церква. У вироку йдеться, що Олексій Умінський повинен бути «відсторонений від служіння» за порушення священицьких обітниць.

Як раніше повідомлялося, московські попи вирішили, що війна, яку розпочав диктатор Володимир Путін, стає «новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу», а вся територія України «має увійти до впливу Росії». Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу».

27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ, на якому і було затверджено вищезгаданий документ. Він містить вісім частин, зокрема про Україну, про війну, про демографічний та економічний розвиток Росії. Як написано у вступній частині: «цей документ є наказом, адресованим органам законодавчої та виконавчої влади Росії».

Під час російсько-української війни, або як написано в документі, «СВО» – російський народ, який прийшов на українську землю вбивати мирних мешканців, нібито відстоює своє життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну та культурну ідентичність. Існування незалежної України, яку вони називають «русофобським, ворожим до Росії політичним режимом», на думку попів РПЦ, має бути припинене.

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

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Теги: церква війна РПЦ релігія священник

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