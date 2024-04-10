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«Вам буде гірше, ніж теперішнім воїнам». Військова Білозерська звернулася до ухилянтів

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Вам буде гірше, ніж теперішнім воїнам». Військова Білозерська звернулася до ухилянтів
Білозерська підсумовує, що до ухлянтів в тилу, варто ставитися як «до тимчасової прикрості», адже воювати з часом будуть усі
фото: facebook / Олена Білозерська

«Всі з часом підуть до війська»

Снайперка Олена Білозерська, військова окремого батальйону морської піхоти, висловилася щодо хибної позиції ухилянтів «перечекати». На її думку, до війська підуть усі, але з часом новим воїнам буде тільки важче. Так як часу на підготовку згодом буде дуже мало.

За її словами, вона, як і деякі військові, не очікували покращення від «закону про демобілізацію», так як під час великої континентальної війни демобілізації може і не бути. На її думку, у такій сиутації «військові служать до перемоги, смерті чи каліцтва».

«Розумію також, що під час інших великих війн, коли нікого, крім абсолютних інвалідів, не демобілізовували, десь 90% чоловіків від 18 до 60 були у війську. Що сини перших осіб держав воювали й іноді гинули. У нас це явно не так, і фронтовиків справедливо дратує, що купа здорових мужиків в тилу не квапляться їм на зміну», – розповідає військова.

Білозерська запевняє, що така сиутація – тимчасова, адже згодом всі підуть до війська. За її словами, війна затяжна, тож в ухилянтів та очільників держави просто не залишиться вибору.

Військова додає: «Причому їм буде гірше, ніж теперішнім воїнам. Бо їх, імовірно, виловлять у важчі часи, коли не буде достатнього часу на підготовку, тому їх загине більше».

Також снайперка зауважила, що навіть за малоймовірних умов капітуляції України, ухилянтів це не врятує.

«І навіть у випадку, якби Україна вирішила, що краще капітулювати, аніж взути у берці черешеньок (ухилянтів - ред.) – черешенькам це не допоможе, бо їх тоді не Україна пошле на схід, а Росія на захід. Ті вже точно їх не пожаліють», – пояснює військова.

Білозерська підсумовує, що до ухлянтів в тилу, варто ставитися як «до тимчасової прикрості», адже воювати з часом будуть усі.

Нагадаємо, снайперка Олена Білозерська заявила, що жоден найкращий командир не мотивує бійців так, як звичайна дівчина. Вона зазначила, що бійці не лише розцінюють жіночу присутність як сигнал до підвищення бойового духу, але й вважають це викликом для власних можливостей.

Також Олена Білозерська висловилася щодо звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона наголосила на необхідності бути корисними заради єдиної, головної справи, яка зараз є в Україні.

«У ситуації, що склалася, я пішла єдино можливим шляхом: рятувати те, що іще можливо врятувати, і намагатися бути максимально корисною у справі, яка у всіх у нас зараз лише одна. От немає іншого шляху», – зауважує військова.

Вона також акцентує на тому, що у військових немає «того відчуття, яке зловило пів країни». На її думку, найважливіше зараз: робити свою справу та продовжувати боротися.

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Теги: росія війна військові Україна звільнення

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