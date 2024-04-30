Глава МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників «Гарт»

Бійці нової бригади вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах

Сьогодні, 30 квітня, у День прикордонника України, глава МВС Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України «Гарт». Про це Клименко написав у телеграм.

За словами міністра, прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу «Сталевий кордон» і «Помста» продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку.

«Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах», – зазначає Клименко.

«Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини – лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети – виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України.

Дякую за професіоналізм та витримку, чесність та бойову впертість. За віру в Україну та боротьбу за не», – додає міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. У цей день своє професійне свято відзначають військові Державної прикордонної служби України, які першими зустріли російських солдатів уранці 24 лютого 2022 року.

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