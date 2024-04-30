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Глава МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників «Гарт»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава МВС оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників «Гарт»
Прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу «Сталевий кордон» і «Помста» продовжують бити ворога
фото: Генштаб

Бійці нової бригади вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах

Сьогодні, 30 квітня, у День прикордонника України, глава МВС Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України «Гарт». Про це Клименко написав у телеграм.

За словами міністра, прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу «Сталевий кордон» і «Помста» продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку.

«Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – «Гарт», бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах», – зазначає Клименко.

«Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини – лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети – виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України.

Дякую за професіоналізм та витримку, чесність та бойову впертість. За віру в Україну та боротьбу за не», – додає міністр. 

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначають День прикордонника. У цей день своє професійне свято відзначають військові Державної прикордонної служби України, які першими зустріли російських солдатів уранці 24 лютого 2022 року.

Протягом 29 квітня зафіксовано 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив
90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: прикордонники війна Ігор Клименко

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