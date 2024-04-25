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Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України
Захисники посмертно нагороджені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями «За військову службу Україні»
фото Офіс президента України

Нагороди призначені «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку»

Президент Володимир Зеленський відзначив посмертно державними нагородами 198 українських військовослужбовців. Відповідний указ №242/2024 від 25 квітня оприлюднений на сайті глави держави

Згідно з документом нагороди призначені «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

Захисники посмертно нагороджені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями «За військову службу Україні».

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22 квітня Президент України Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами та відзнаками українських захисників. Президент закликав пам’ятати кожного й кожну, хто віддав своє життя у боях заради України. Про це він сказав під час вручення орденів «Золота Зірка» військовим, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих Героїв, а також відзнаки «Хрест бойових заслуг».

До слова, у Верховній Раді депутат парламентської фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу зареєстрував законопроєкт про внесення змін до Закону «Про державні нагороди України». Він має удосконалити процедуру подання, відзначення та позбавлення державних нагород. Про це йдеться на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що нова редакція закону має на меті зробити максимально прозорими процедури подання, відзначення та позбавлення державних нагород, і не допускати нагородження людей, яких відзначили за неперевіреними даними про їх особливі заслуги.

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«Непрозорість і непублічність цих процесів (згідно з чинним законодавством – «Главком») містять і чималі корупційні ризики. Принаймні, в народі ходять розмови про те, що за певні суми можна «розв'язати питання» щодо відзначення певними державними нагородами», – заявив Мазурашу.

Так, у новому законопроєкті вказується, що державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці та люди без громадянства. Нагородження може бути і посмертним.

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Іноземцю можуть присвоїти звання Героя України посмертно, якщо він був нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні. Цим званням також можуть відзначити іноземців за проявлені мужність і героїзм під час участі у заходах з відсічі та стримуванні збройної агресії проти України.

У пояснювальній Мазурашу зазначає, що його реалізація не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Окрім того, він стверджує, що запропоновані зміни «зведуть до мінімуму деякі корупційні ризики».

Теги: військові війна державні нагороди хрест указ президент Володимир Зеленський звання героя

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