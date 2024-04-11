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Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди – розвідка
Збільшення витрат на приховану пропаганду для росіян може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа
фото з відкритих джерел

Торік Росія спрямувала близько $500 млн на створення пропаганди для поширення в інтернеті

Упродовж 2023 року Російська Федерація витратила 58 млрд рублів або близько пів мільярда доларів на створення пропаганди так званими «некомерційними» організаціями. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Йдеться про формально не пов’язані з державою-агресором  структури, які позиціюють себе як «автономні», але насправді на замовлення Кремля виробляють так званий «патріотичний контент» для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо», – йдеться в повідомленні

Як зазначає розвідка, виділені Кремлем мільярдні бюджети організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду з метою:

  • формування лояльної громадської думки до путінського режиму;
  • виправдання агресії РФ проти України;
  • впливу на свідомість російських військовослужбовців шляхом глорифікації (прославлення) їхньої участі у війні.

«Збільшення витрат на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище в Росії», – зазначає пресслужба ГУР.

Нагадаємо, Кремль розіслав методички державним і лояльним до Путіна ЗМІ Росії, щоб ті у своїх повідомленнях про теракт у підмосковному «Крокус Сіті Холі» говорили про можливий «український слід».

Також австралійський національний мовник ABC показав в ефірі передачі Four Corners документальний фільм британського режисера Шона Лангана «Українська війна: Інша сторона» (Ukraineʼs War: The Other Side), який висвітлює війну зі сторони російських окупаційних військ

Як повідомлялося, російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України.

До слова, прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на тлі викриття проросійської мережі впливу в ЄС заявив, що деяким депутатам Європейського парламенту платили за поширення російської пропаганди.

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Теги: росія путін фінансування пропаганда пропагандист

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