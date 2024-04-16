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Командувачем військ ОК «Південь» призначено бригадного генерала Шаповалова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Командувачем військ ОК «Південь» призначено бригадного генерала Шаповалова
Шаповалов пройшов всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
фото: Facebook/ОК «Південь»

Минулого тижня генерал-майор Андрій Ковальчук пішов з посади командувача оперативним командуванням «Південь»

Командувачем військ оперативного командування «Південь» став бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь». 

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира
Командувач Сухопутних військ ЗСУ представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира
фото: Facebook/ОК «Південь»

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012, так само – з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області
Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області
фото: Facebook/ОК «Південь»

За плечима бойового офіцера Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії».  Також військовий закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. 

ОК «Південь» зазначає, що такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід.

У березні 2022 року Шаповалов отримав звання бригадного генерала
У березні 2022 року Шаповалов отримав звання бригадного генерала
фото: Facebook/ОК «Південь»

«Із великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича я прийняв посаду командувача оперативного командування «Південь». Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!» – наголосив бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк подякував генерал-майору Андрію Ковальчуку, підкреслив досягнення особового складу оперативного командування «Південь» та привітав Андрія Трохимовича з призначенням на посаду начальника Військової академії (м. Одеса).

Нагадаємо, бригадного генерала Володимир Шведюка призначено командувачем військ Оперативного командування «Захід».

Раніше «Главком» повідомляв, що у силах оборони України відбулася ротація топ-командуючих. Зокрема звільнено двох українських командирів. На їхнє місце вже призначено нових керівників.

Читайте також: Генерал, що готував звільнення Херсона. Ексклюзивне інтерв’ю з Андрієм Ковальчуком
Теги: ЗСУ війна

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