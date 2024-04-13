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Дмитро Галко Журналіст

Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде

glavcom.ua
Росіяни мають знати справжню історію своєї держави
фото з відкритих джерел

Росія вигадала безліч історичних міфів

Якби я приймав капітуляцію Росії, то однією з обов'язкових умов висунув би законодавчу заборону – щоб вони стосовно себе та своєї історії не використовували «слов’ян» у будь-яких формах. Під загрозою кримінального покарання.

Не тому, що бути слов’янами – щасливий білет від всесвіту і суперсила, ні, просто їхні слов’яни – це нац-кі арійці. Суто ідеологема агресивної загарбницької політики.

«Русскими» нехай себе надалі називають, якщо хочуть, але не забувають додавати, що вони не знають, коли та чому почали себе так називати і що це взагалі означає. Ну, щось типу «солнцевських», тільки «русские».

А базікати про слов’ян – зась.

От як французи не лізуть до оточуючих народів із розповідями про «франкський світ», на який вони мають ексклюзивні права, так мусять і вони.

Павел Шехт-н намагався мені довести, що «ето другоє»: «Франки – германское племя, а французы – романский народ. Древние русины – славянский народ, Киевская Русь была славянским государственным образованием».

Отут і порився собака.

Це реально останній і найміцніший імперський бастіон. Ну, типу, а що, не слов'янські, га? І далі вже, як то кажуть, справа техніки – впарити решту: ми ж брати-слов’яни, що нам ділити? Якщо ділити нема чого, це все моє.

Який саме слов'янський народ створив цю державу? Чи слов'янські народи, як завгодно. Назвіть мені його чи їх.

Жодний притомний і чесний історик не дасть відповіді на це питання. Бо її не існує. Навіть Повість минулих літ – єдине джерело знань про утворення Русі – знає чимало європейських народів, але не знає того народу, який створив Русь. Такий «політичний суб’єкт» у цьому документі відсутній.

Хто там покликав міфічного Рюрика до Новгорода, після чого все закрутилося?

Повість минулих літ: «чудь, словени, кривичі та весь».

І що, яке з цих племен жило також у Київських землях, так щоб із Новгорода можна було приїхати та обійняти своїх у пориві етнокультурної єдності? Риби морської там привести, морошки, того-сього.

Жодне.

Десь там у майбутніх Москві та Підмосков'ї начебто жило «слов'янське плем’я» в’ятичів, але це не точно.

Так чи інакше, в’ятичі трохи підманули очікування слов'янських расистів: «Вони не відрізняються від фінно-угорського населення з давньо-мордовських могильників, по суті, за антропологічними ознаками – це одне й те саме населення». (Академік РАН, антрополог Тетяна Алексєєва)

Наприкінці ХІ – початку ХІІ ст. ці в’ятичі вбили києво-печерського монаха Кукшу, який прийшов проповідувати їм християнство. За деякими даними, їх вдалося охрестити лише у ХV столітті «з використанням великої військової сили».

Якось не вимальовується національної єдності. І Кукшу шкода.

Що ми взагалі розуміємо під «слов’янами», коли йдеться про доісторичну епоху, тобто таку, про яку не існує письмових джерел? Носіїв певної «археологічної культури», і все. Ми, наприклад, гадки не маємо, якими мовами оці всі племена насправді послуговувалися.

Завжди корисно питати, а звідки я знаю оце та інше або вони – звідки саме? І часто-густо виявляється, що так у вікіпедії написано з якимось лівим посиланням, перевіряти яке було ліньки.

Культур у нашому ареалі, які називають «достовірно слов'янськими», небагато, лише декілька. І всі вони знайдені на території України, хіба десь трішечки «залізають» на територію нинішньої Росії.

Все інше, що ви можете прочитати у вікіпедіях – це знущання з нещасної сови за допомогою глобуса. Росія може бути батьківщиною слонів, але вона не є батьківщиною слов’ян.

Коли на Росії дуже потрібно було знайти автохтонних слов’ян, «культуру довгих курганів» приписали кривичам. Але оскільки самі кривичі не залишили надпису «Тут були кривичі» хоч якою-небудь слов'янською мовою, а оця «культура довгих курганів» суттєво відрізнялася від відомих слов'янських взірців, їхнє слов’янство довелося залишити під питанням. Звичайно, широким народним масам ніхто не сказав, що підозрюють у них балтів. Як не сказали й того, що оці словени, можливо, прибули з південного узбережжя Балтики. Бо виходило, що історія колонізації Росії починалася з українців, балтів та поляків. А її автохтонне населення фінське.

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Теги: росія історія путін

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Дмитро Галко

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