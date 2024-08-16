Росіяни атакували авто поліції на Миколаївщині: постраждали патрульні
Ворог атакував автомобіль FPV-дроном
Російські військові атакували з дрона автомобіль поліції на Миколаївщині, внаслідок чого троє патрульних отримали травми. Про це повідомила Національна поліція України.
Окупанти завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді Миколаївської області.
Троє співробітників поліції Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення.
Ворог також атакував службовий автомобіль FPV-дроном. Поліцейські, які отримали поранення, перебувають на лікуванні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, ворожий дрон влучив у автомобіль поліцейських, які проводили евакуацію населення із Вовчанська. Унаслідок атаки загинув майор поліції Андрій Ладика.
Раніше російські загарбники завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області. Правоохоронці їхали на евакуацію мирного населення.
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