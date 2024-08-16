Росіяни атакували авто поліції на Миколаївщині: постраждали патрульні

Ворог атакував автомобіль FPV-дроном

Російські військові атакували з дрона автомобіль поліції на Миколаївщині, внаслідок чого троє патрульних отримали травми. Про це повідомила Національна поліція України.

Окупанти завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді Миколаївської області.

фото: Національна поліція

Троє співробітників поліції Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення.

Ворог також атакував службовий автомобіль FPV-дроном. Поліцейські, які отримали поранення, перебувають на лікуванні.

фото: Національна поліція

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ворожий дрон влучив у автомобіль поліцейських, які проводили евакуацію населення із Вовчанська. Унаслідок атаки загинув майор поліції Андрій Ладика.

Раніше російські загарбники завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області. Правоохоронці їхали на евакуацію мирного населення.