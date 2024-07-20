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У Китаї обвалився автодорожній міст: понад десять загиблих (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Китаї обвалився автодорожній міст: понад десять загиблих (відео)
Міст, розташований в окрузі Чжашуй міста Шанлуо, обвалився приблизно о 20:40 19 липня через раптову зливу та повінь
скріншот відео

Китайські рятувальники витягли з річки п'ять автомобілів

Через сильні дощі в Китаї обвалився автодорожній міст. Загинули 11 людей. Про це повідомляє cgtn.com.

Як зазначається, інцидент стався в провінції Шеньсі на північному заході Китаю під час проливних дощів.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, понад 30 людей вважаються зниклими безвісти.

До 10 ранку суботи рятувальники витягли п'ять автомобілів, які впали в річку. 

Міст, розташований в окрузі Чжашуй міста Шанлуо, обвалився приблизно о 20:40 у п'ятницю через раптову зливу та повінь.

До порятунку людей залучено 736 пожежників, 18 човнів і 32 дрони. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Китаю також направило робочу групу на місце. 

Нагадаємо, що раніше в районі Бахчелієвлер у турецькому Стамбулі впала частина чотириповерхоого житлового будинку. 

Теги: Китай автомобіль міст

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