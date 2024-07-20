У Китаї обвалився автодорожній міст: понад десять загиблих (відео)
Китайські рятувальники витягли з річки п'ять автомобілів
Через сильні дощі в Китаї обвалився автодорожній міст. Загинули 11 людей. Про це повідомляє cgtn.com.
Як зазначається, інцидент стався в провінції Шеньсі на північному заході Китаю під час проливних дощів.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, понад 30 людей вважаються зниклими безвісти.
До 10 ранку суботи рятувальники витягли п'ять автомобілів, які впали в річку.
Міст, розташований в окрузі Чжашуй міста Шанлуо, обвалився приблизно о 20:40 у п'ятницю через раптову зливу та повінь.
У Китаї обвалився автодорожній міст, 11 людей загинули pic.twitter.com/PGTCv5aYDm— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 20, 2024
До порятунку людей залучено 736 пожежників, 18 човнів і 32 дрони. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Китаю також направило робочу групу на місце.
Нагадаємо, що раніше в районі Бахчелієвлер у турецькому Стамбулі впала частина чотириповерхоого житлового будинку.
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