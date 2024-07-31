У Херсоні чоловік кинув гранату в натовп: загинула людина

У результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер

Увечері 31 липня в Херсоні чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину, де були люди. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що на майданчик, де відпочивали п’ятеро громадян, зайшов невідомий чоловік. Між чоловіками виникло непорозуміння, після чого незнайомець пішов і повернувся через кілька хвилин з гранатою.

фото: Національна поліція

У результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зловмисник з місця події втік.

Оперативники встановили особу зловмисника та затримали за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, на Львівщині в місті Буськ у ніч проти, 15 липня, невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У результаті пошкоджені вікна, ніхто не постраждав.

Раніше у Луцьку невідомий чоловік кинув гранату у групу людей просто з вікна транспортного засобу. Відомо про п'ятьох постраждалих.