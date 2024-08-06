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У Києві на Глибочицькій трамвай зійшов з рейок і потрощив 10 автівок (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві на Глибочицькій трамвай зійшов з рейок і потрощив 10 автівок (відео)
Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10 автівок
фото: скриншот відео

За словами очевидців, водій вийшов з трамвая на зупинці біля кінотеатру «Київська Русь» та намагався покласти додаткові гальма під колеса трамвая, але не встиг

В Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч. Що саме сталось та чи є постраждалі – наразі невідомо.

За словами очевидців, водій вийшов з трамвая на зупинці біля кінотеатру К«иївска Русь» та намагався покласти додаткові гальма під колеса трамвая, але не встиг.Трамвай покотився вниз, руйнуючи все на своєму шляху.

Нагадаємо, сьогодні вранці на проспекті Лобановсько у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 

Також увечері 21 липня в Білогородській громаді Київської області водійка не впоралася із керуванням та врізалася у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці, її шестирічний син перебуває у лікарні.  

У Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області. 

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Теги: автомобіль ДТП Київ водій

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