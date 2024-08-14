Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рух Дніпровською ГЕС буде обмежено: поліція повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рух Дніпровською ГЕС буде обмежено: поліція повідомила деталі
Окупанти 1 червня вдарили по Дніпровській гідроелектростанції
фото з відкритих джерел

Впродовж 18 серпня на Дніпровській ГЕС відбуватимуться ремонтні роботи

У неділю, 18 серпня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено. Про це повідомила патрульна поліція Запорізької області.

«Увага! Рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежений у зв'язку з проведенням ремонтних робіт: 18 серпня з 8:00 до 18:00 години. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Сергія Тюленіна – вулиця Січі – вулиця Таганська). А також, через Нові мости та міст імені Преображенського», – йдеться у повідомленні.

Поліція закликала водіїв врахувати інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 1 червня завдали ракетних ударів по двох гідроелектростанціях (ГЕС) України.

До слова, в Запоріжжі через російські удари 1 червня тимчасово перекривали рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця ж станція була атакована росіянами 22 березня 2024 року.

Теги: поліція Дніпровська ГЕС водій дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що у країні буде постійна армія спеціалізованих офіцерів
Велика Британія створить «постійну армію» поліцейських: причина
5 серпня, 22:04
У вересні 2021 року на колишнього першого помічника глави держави невідомі скоїли замах
Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані
5 серпня, 14:21
Адміністрація автозаправної станції викликала на допомогу хлопчику патрульних
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
1 серпня, 15:05
1 серпня РФ атакувала Київщину безпілотниками
Атаки БпЛА на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
1 серпня, 09:19
Заворушення почалися після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії
У Британії почалися заворушення після різанини у дитячому літньому клубі
31 липня, 10:27
Росіяни обстріляли медиків
Російські дрони атакували медиків на Херсонщині: є постраждалі
20 липня, 14:50
У Житомирській області син вбив власну матір
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався спалити розчленоване тіло матері
14 липня, 23:40
Перинатальний центр у Кременчуці
У Кременчуці з пологового будинку зникло немовля, його шукає вся поліція області
14 липня, 20:58
У ДТП на столичному шосе постраждали двоє людей
Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися три автівки, є постраждалі
14 липня, 15:24

Події в Україні

Переміщення в районах бойових дій: Генштаб звернувся до українців та іноземців
Переміщення в районах бойових дій: Генштаб звернувся до українців та іноземців
Наступ ЗСУ в Курській області змусив росіян зацікавитися війною – WP
Наступ ЗСУ в Курській області змусив росіян зацікавитися війною – WP
Рух Дніпровською ГЕС буде обмежено: поліція повідомила деталі
Рух Дніпровською ГЕС буде обмежено: поліція повідомила деталі
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ – джерело
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ – джерело
Нічна атака РФ: з’явилися фото наслідків на Житомирщині
Нічна атака РФ: з’явилися фото наслідків на Житомирщині
Окупанти атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України
Окупанти атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
22K
Українська операція в Курській області може обернутися катастрофою – The New York Times
14K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5136
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
3285
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною

Новини

Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua