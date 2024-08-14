Рух Дніпровською ГЕС буде обмежено: поліція повідомила деталі

Впродовж 18 серпня на Дніпровській ГЕС відбуватимуться ремонтні роботи

У неділю, 18 серпня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено. Про це повідомила патрульна поліція Запорізької області.

«Увага! Рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежений у зв'язку з проведенням ремонтних робіт: 18 серпня з 8:00 до 18:00 години. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Сергія Тюленіна – вулиця Січі – вулиця Таганська). А також, через Нові мости та міст імені Преображенського», – йдеться у повідомленні.

Поліція закликала водіїв врахувати інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на 1 червня завдали ракетних ударів по двох гідроелектростанціях (ГЕС) України.

До слова, в Запоріжжі через російські удари 1 червня тимчасово перекривали рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Ця ж станція була атакована росіянами 22 березня 2024 року.