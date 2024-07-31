В Італії на запит України арештовано активи російського бізнесмена Федоричева

Олексій Федоричев є засновником компанії Fedcom, яка торгує добривами та сировиною

Загальна сума заарештованих активів становить 41 мільйон євро

Італійська податкова поліція заарештувала замок XII століття Торре дель Галло у Флоренції, який належить президенту баскетбольного клубу «Монако» та колишньому власнику російського футбольного клубу «Динамо» Олексію Федоричеву. Про це пише Corriere Fiorentino.

Влада Італії заарештувала замок Torre del Gallo, розташований у регіоні Тоскана, три інші об'єкти нерухомого майна, а також акції компанії, назва якої не вказується. За версією слідства, Федоричев за рахунок незаконно отриманих доходів придбав компанію, яка має комплекс нерухомого майна у Флоренції.

Загальна сума заарештованих активів становить 41 мільйон євро. Арешт здійснено на запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

В Україні проти Федоричева порушено кримінальну справу про розкрадання. Збитки від нього оцінюють у понад 60 мільйонів доларів.

Олексій Федоричев – засновник компанії Fedcom, яка торгує добривами та сировиною. Він також обіймає посаду президента баскетбольного клубу «Монако». Раніше він володів російським футбольним клубом «Динамо».

Нагадаємо, британська влада вилучила в російського олігарха Петра Авена майже мільйон доларів у справі про ухилення від санкцій. Керуючий активами російського мільярдера Петра Авена погодився передати владі Великої Британії 750 тис. фунтів стерлінгів ($963 тис.) для завершення розслідування про ухилення від санкцій.