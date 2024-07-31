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В Італії на запит України арештовано активи російського бізнесмена Федоричева

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Італії на запит України арештовано активи російського бізнесмена Федоричева
Олексій Федоричев є засновником компанії Fedcom, яка торгує добривами та сировиною
фото з відкритих джерел

Загальна сума заарештованих активів становить 41 мільйон євро

Італійська податкова поліція заарештувала замок XII століття Торре дель Галло у Флоренції, який належить президенту баскетбольного клубу «Монако» та колишньому власнику російського футбольного клубу «Динамо» Олексію Федоричеву. Про це пише Corriere Fiorentino.

Влада Італії заарештувала замок Torre del Gallo, розташований у регіоні Тоскана, три інші об'єкти нерухомого майна, а також акції компанії, назва якої не вказується. За версією слідства, Федоричев за рахунок незаконно отриманих доходів придбав компанію, яка має комплекс нерухомого майна у Флоренції.

Загальна сума заарештованих активів становить 41 мільйон євро. Арешт здійснено на запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

В Україні проти Федоричева порушено кримінальну справу про розкрадання. Збитки від нього оцінюють у понад 60 мільйонів доларів.

Олексій Федоричевзасновник компанії Fedcom, яка торгує добривами та сировиною. Він також обіймає посаду президента баскетбольного клубу «Монако». Раніше він володів російським футбольним клубом «Динамо».

Нагадаємо, британська влада вилучила в російського олігарха Петра Авена майже мільйон доларів у справі про ухилення від санкцій. Керуючий активами російського мільярдера Петра Авена погодився передати владі Великої Британії 750 тис. фунтів стерлінгів ($963 тис.) для завершення розслідування про ухилення від санкцій. 

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Теги: арешт поліція Італія

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