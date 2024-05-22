Ворожий дрон вбив поліцейського, який їхав рятувати людей у Вовчанську (відео)

41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув на місці

Ворожий дрон влучив у автомобіль поліцейських, які проводили евакуацію населення із Вовчанська. Унаслідок атаки загинув майор поліції Андрій Ладика. Про це повідомив начальник у головному Управлінні Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Сьогодні загинув майор поліції Андрій Ладика. Він займався евакуацією у Вовчанську, там, де пекло, яке влаштувала Росія. З поля бою Андрій разом з іншими поліцейськими Вовчанського вивозив місцевих мешканців з-під обстрілів», – написав він.

Тимошко наголосив, що правоохоронці ризикували сласним життям , аби порятувати інших людей. «Не рахуючись з власним життям. Він це робив для людей, задля їх життя.

І сьогодні він з напарником їхали прямо під обстріли, адже на них чекали люди, які потребували допомоги. Поліцейські не встигли доїхати – в службовий автомобіль влучив російський FPV-дрон. 41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув на місці. Його колега старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський отримав тяжкі поранення», – додав Тимошко.

У Андрія Ладика залишилися син, дочка, дружина та мама.

Нагадаємо, 21 травня, російські загарбники завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області. Правоохоронці їхали на евакуацію мирного населення. Але тоді ніхто не загинув.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні. Також Синєгубов розповів, що відбувається примусова евакуація дітей-сиріт. Із 123-ох таких дітей, вони вивезли 66 і евакуація продовжується.