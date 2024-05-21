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На Харківщині ворожий дрон атакував авто поліції під час евакуації (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині ворожий дрон атакував авто поліції під час евакуації (фото)
Окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації
фото: пресслужба поліції

Поліцейський живий, але отримав травму

Сьогодні, 21 травня, російські загарбники завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області. Правоохоронці їхали на евакуацію мирного населення. Про це повідомив начальник  головного управління Національноі поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

На Харківщині ворожий дрон атакував авто поліції під час евакуації (фото) фото 1

Зазначається, що під удар сьогодні потрапив співробітник Вовчанського відділу поліції. Він їхав забирати людей, які чекали на евакуацію.

«Не доїхав. FPV ворога атакував авто поліції», – написав Тимошко.

За його словами, поліцейський живий, отримав акубаротравму. Також він додав, що людей вдалося евакуювати.

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Росіяни ведуть свій наступ на півночі Харківської області, тому українська влада намагається оперативно вивезти з небезпечних районів цивільне населення.

Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні. Також Синєгубов розповів, що відбувається примусова евакуація дітей-сиріт. Із 123-ох таких дітей, вони вивезли 66 і евакуація продовжується.

Нагадаємо, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування.

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Теги: Харківщина евакуація поліція обстріл

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