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Лукашенко запропонував США нову угоду спільно з Росією

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лукашенко запропонував США нову угоду спільно з Росією
пропозиція пролунала на тлі активізації контактів між Мінськом і Вашингтоном
фото: AP

Білоруський лідер заявив, що «Газпром» уже готовий долучитися до будівництва азотного комбінату

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував США долучитися до спільного з Білоруссю та Росією проєкту будівництва азотного комбінату. За його словами, Москва вже погодила участь у проєкті російського «Газпрому». Про це повідомляє «Главком» з посиланнями на заяву білоруського диктатора. 

«З Володимиром Володимировичем домовилися, що «Газпром» долучиться до реалізації у нас проєкту з будівництва азотного комбінату. Треба запропонувати американцям. Вони хочуть добрива – азотні, зокрема, – будь ласка, давайте разом побудуємо. За вашою технологією. Ви, «Газпром» і Білорусь», – сказав Лукашенко.

За його словами, майданчик для будівництва вже підібраний, а необхідна інфраструктура нібито існує.

«У нас уже підібраний майданчик, усі мережі існують. Ні – будемо будувати з «Газпромом», росіянами та продавати готову продукцію», – заявив самопроголошений президент.

Лукашенко запропонував Вашингтону взяти участь у проєкті разом із Білоруссю та російським «Газпромом». Американські технології, за його задумом, могли б бути використані під час будівництва підприємства.

Пропозиція пролунала на тлі активізації контактів між Мінськом і Вашингтоном. Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про роботу над великою угодою щодо закупівлі білоруських калійних добрив. Водночас про конкретну реакцію американської сторони на пропозицію Лукашенка щодо будівництва азотного комбінату наразі не повідомлялося.

Варто нагадати, що Лукашенко виконав умову спецпосланця Трампа. Самопроголошений президент Білорусі підписав указ про помилування 15 засуджених. Серед них – 13 людей, яких білоруська влада звинувачувала у злочинах «екстремістської спрямованості». Це сталося після переговорів з США про часткове послаблення санкцій.

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь Газпром росія США

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